أصدرت محكمة النقض المصرية، يوم السبت، حكماً نهائياً على الرئيس السابق محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بـ"التخابر مع قطر" عندما كان في الحكم.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر قولها محكمة النقض قبلت طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما، بعد ان كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته بالسجن 40 عاما في القضية.

وينفذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة عام، حكما نهائيا بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا.

كما يحاكم القضاء المصري مرسي في خمس قضايا، هي "وادي النطرون" التي صدر بحقه بموجبها حكما أوليا بالإعدام، و"التخابر الكبرى"، و"أحداث الاتحادية"، و"التخابر مع قطر"، فضلا عن الاتهامات المنسوبة إليه في إطار قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بحكمها.