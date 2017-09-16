وجهت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم السبت، اتهاماً لطيران الجيش النظامي والطيران الروسي باستهداف مقاتليها شرق الفرات، ما ادى لإصابة 6 منهم.

وقالت القوات في بيان " في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم (16 أيلول 2017 ) تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري ,استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية مما أدى إلى إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة".

وأضاف البيان إننا "نندد و نستنكر بشدة هذا الهجوم العدواني ونطالب الجهات المهاجمة الكف عن هذه الهجمات التي لاتخدم أحد سوى الإرهاب والإرهابيين"، مؤكدة مواصلتها المعارك في المنطقة.

وكانت الأركان الروسية أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، أنها مقاتلاتها الحربية استهدفت معامل لتصنيع عربات انتحارية تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق عدة بسوريا منها ريف دير الزور.

وبدأت يوم الجمعة مواجهات كلامية غير مباشرة، بين "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة حيث اكد "مجلس دير الزور العسكري" التابع لها أنه لن يسمح لقوات النظامي بعبور الفرات، وبين النظام من جهة ثانية اذ اكدت المستشارة الاعلامية للرئيس بشار الأسد بثينة شعبان ان الجيش النظامي سيقاتل أي قوة على الارض بما فيها القوات، لاستعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية.

سيريانيوز