دمرت مقاتلات حربية روسية عدداً من معامل تصنيع العربات الانتحارية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مناطق مختلفة من سوريا.

وقال رئيس أركان القوات الروسية في سوريا الجنرال ألكسندر لابين، في بيان يوم السبت ان "المقاتلات الروسية دمرت 3 معامل لتصنيع العربات الانتحارية لداعش."

وأوضح لابين أن "مقاتلي التنظيم يعمدون إلى استخدام مركبات عسكرية قديمة وتصفيحها وملئها بالمتفجرات، لاستخدامها كمدرعات لعمليات انتحارية، إذ تغطي فعالية تفجير تلك المدرعات دائرة نصف قطرها 300 متر، وتلحق دمارا كبيرا بما حولها لحظة انفجارها".

ولفت الجنرال الروسي، إلى أنه "تم العثور على معامل تصنيع تلك المدرعات، باستخدام طائرات من دون طيار، في ضواحي عقيربات في ريف حماة، وفي ريف دير الزور، وفي السخنة، وبعضها كان في منشآت زراعية."

وسبق للجيش الروسي ان اعلن عن تدميره يوم الاثنين الماضي في منطقة عقيربات، وعبر أكثر من 50 طلعة جوية، حوالي 180 منشأة للعصابات المسلحة، بينها نقاط ومناطق محصنة ومخابئ تحت الأرض ومراكز قيادة ووحدات منفردة من الإرهابيين ومواقع للمدفعية ومستودعات للذخيرة والوقود.

يشار إلى أن الطلعات الجوية الروسية تتم في اطار حملة عسكرية تنفذها روسيا منذ نهاية ايلول 2015 في سوريا، دعماً للجيش النظامي، حيث اتخذت القوات الروسية من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مركزاً لها.