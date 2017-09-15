صوت برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع الجمعة، في أول جلسة له منذ عامين، على إجراء استفتاء الانفصال في موعده المحدد يوم الـ 25 الجاري.

وكلف البرلمان مفوضية الانتخابات في الإقليم، بإجراء الاستفتاء داخل الإقليم والمناطق المتنازع عليها.

ويهدف البرلمان من التصويت لمنح إطار قانوني لإجراء الاستفتاء، الذي دعا إليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهو من ترك في الوقت نفسه الباب مفتوحا أمام تسوية اللحظة الأخيرة وسط جدل حاد مع بغداد.

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى قدمت أمس "مشروعا بديلا" لبارزاني، في مسعى لإرجاء الاستفتاء، فيما أعربت قوى إقليمية عدة، مثل تركيا وإيران، عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه يغذي الطموحات الانفصالية للأكراد على أراضيها.

وأكد بارزاني، مجددا اليوم أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد المقرر يوم الـ 25 أيلول الحالي، مشيرا إلى أن قرارات بغداد لن تصل إلى كردستان.

صوت مجلس النواب العراقي, بغالبية مطلقة, الثلاثاء الماضي على رفض استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق.

يذكر ان إقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.

سيريانيوز