قالت رويترز نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" يوم الخميس ان الولايات المتحدة تعتزم تمديد فترة تخفيف العقوبات ضد طهران التي أبرمت في عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

وقال المصدر مطلع بحسب الوكالة, أن "الولايات المتحدة ستجدد الإعفاء من العقوبات الرئيسية والأكثر شدة التي فرضتها على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي".

واضاف ان "البيت الأبيض لم يتخذ بعد قراره حول هل ستخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية أم لا".

وكانت إيران قد توصلت مع مجموعة الدول الست (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا) إلى اتفاقية عام 2015 بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية وذلك في خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويتضمن اتفاق ايران النووي إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد إيران بسبب البرنامج النووي وكذلك عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولقاء ذلك تحد طهران من نشاطاتها النووية وتضعها تحت الرقابة الدولية.

وكان دونالد ترامب انتقد مرات عديدة خلال الحملة الرئاسية الأمريكية الصفقة المذكورة وشدد على أنها كانت لصالح إيران، كما طلب في شباط الماضي، من عدة مؤسسات حكومية بدراسة الوثيقة لتتحقق " هل يعتبر تعليق العقوبات ضد إيران وفقا للصفقة، حيويا فعلا بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأمريكي".

يشار الى ان الاتفاق النووي ينص على ضمان عدم امتلاك إيران للقنبلة الذرية مقابل، رفع تدريجي ومضبوط للعقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006, كما يفرض على إيران أن تحد بشكل كبير من أجهزة الطرد المركزي، وأن تفكك مفاعل الماء الثقيل بالقرب من بلدة آراك، واللذين يمكن أن يستخدما في تصنيع أسلحة نووية.