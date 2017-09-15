أصيبت امرأتان يوم الجمعة، جراء هجوم مجهول بمطرقة في بلدة شالون سور سون في مقاطعة بورجندي شرق فرنسا.

وذكرت وكالة (رويترز) أن مكتب المدعي المحلي نقل عن شهود في المتنزه العام في وسط البلدة قولهم، إنهم سمعوا المهاجم يهتف "الله أكبر" وهو يضرب المرأتين اللتين نقلتا إلى المستشفى لكن حالتهما ليست خطيرة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي محتمل لكنها لا تستبعد أن يكون المهاجم مختل عقليا.

وأضافت أن المهاجم ما زال هاربا.

وكانت عائلة لقيت مصرعها يوم الأحد، بعدما اطلق مجهول النار في محطة القطارات بمقاطعة وايز شمال فرنسا.

يشار إلى أنه تسود فرنسا حالة من التأهب الأمني بعد وقوع هجمات في الأشهر الماضية.

سيريانيوز