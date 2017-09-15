أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي على "ضرورة مواصلة الدعم المشترك بشأن الأزمة في سوريا".

وأفاد بيان صادر عن الكرملين نشرته قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, أن الرئيسين الروسي و الفرنسي شددا على تأييدهما لتقدم التسوية السياسية للأزمة السورية", مضيفاً أن "الطرفان أكدا على ضرورة مواصلة الدعم المشترك حول سوريا".

وجاء في البيان أن الرئيسين أعربا عن استعدادهما لتعزيز "التنسيق الروسي – الفرنسي"، بما في ذلك في إطار اتفاقيات جنيف برعاية الأمم المتحدة.

من جهته، تقدم ماكرون بمقترح إنشاء مجموعة اتصال حول سوريا بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى التي بإمكانها التأثير على تسوية الوضع هناك.

وكانت روسيا وفرنسا, أجريتا في 9 أيلول الجاري, مشاورات في مدينة جنيف السويسرية حول الملف السوري ومسائل تسوية الأزمة في البلاد.

وتجري مساعي دولية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا, دون صدور أي موعد دقيق حتى الآن بشان انعقاده .

ويأتي ذلك بعد انتهاء مفاوضات أستانة6 التي استمرت يومي14 , 15 أيلول, حيث الاتفاق على إقامة مناطق تخفيف التوتر تشمل بشكل كامل أو جزئي، الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

سيريانيوز