أعلنت قطر، يوم الخميس، أنها ستتيح إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات، وفق ضوابط معينة، بدءا من 27 أيلول الجاري, في خطوة هدفها استقطاب المزيد من الزوار.

وذكر بيان للهيئة العامة للسياحة، نشرته وسائل اعلام، أن دخول قطر من جانب الزوار والسياح، عبر الإخطار الإلكتروني، سيكون متاحا لمن يحملون تصريحاً للإقامة أو تأشيرة سارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية "شنغن"، أو دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتيح النظام الجديد، الذي سيطلق بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، للزوار الذين يستوفون الشروط، الحصول على إخطار السفر الإلكتروني بعد تعبئة طلب إلكتروني.

وبمجرد موافقة الجانب القطري على الطلب، يحصل صاحبه على إخطار سفر إلكتروني صالحاً للاستخدام لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديده عبر الإنترنت، ليكون صالحاً للاستخدام 30 يوماً أخرى.

وتأتي الخطوة وفق البيان، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها دولة قطر، لاستقطاب المزيد من الزوار.

وكانت الدوحة قررت الشهر الماضي، إعفاء مواطني 81 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وجاء قرار إلغاء التأشيرات، في ظل مقاطعة السعودية ومصر والبحرين والإمارات لدولة قطر منذ شهر حزيران الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وتسعى قطر لتعويض أعداد السياح الذين فقدتهم من منطقة الخليج، جراء القيود التي تفرضها عليها دول الجوار.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت قيود عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر.

سيريانيوز