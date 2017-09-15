اعتبر رئيس وفد النظام السوري لمحادثات أستانا 6، بشار الجعفري، يوم الجمعة, ان التوصل لاتفاق حول اقامة منطقة خفض التصعيد في محافظة ادلب, يعد اهم نتيجة للمحادثات.

ونقلت وسائل اعلام عن الجعفري قوله, في مؤتمر صحفي, ان "الجولة السادسة من محادثات أستانا اختتمت بنجاح، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق، أبرزها الوثيقة المتعلقة بإنشاء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ".

وكشف البيان المشترك للدول الضامنة في الجلسة الختامية لمحادثات استانا 6, يوم الجمعة, انه تم الاتفاق على اقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

وكان مصدر مطلع على مجريات محادثات أستانا افاد، بحسب وكالة (سبونتيك), ان المراقبين على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.

في السياق ذاته، أضاف الجعفري، أن الحكومة السورية "تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف سفك الدماء في سوريا".

وجرت الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة و الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) والامم المتحدة والولايات المتحدة .

ومن المقرر عقد الجولة السابعة من مفاوضات استانا حول سوريا في اواخر تشرين الاول المقبل, بحسب بيان للدول الضامنة.