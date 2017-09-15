اعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، يوم الجمعة, انه تم اعتماد وثائق خلال المفاوضات, من بينها تفويض لنشر قوات المراقبة في مناطق خفض التصعيد بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن ألكسندر لافرينتييف قوله, في مؤتمر صحفي, ان " من بين الوثائق التي تم إقرارها، تفويض لنشر قوات المراقبة في مناطق خفض التصعيد، وقواعد تصرفها، وقواعد عمل المناطق، بالإضافة إلى معايير عمل المركز الروسي التركي الإيراني المشترك".

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الخارجية التركية ان مراقبي الدول الضامنة للهدنة (تركيا- روسيا- ايران) سينتشرون على حدود منطقة خفض التوتر بإدلب, وذلك عقب التوصل لاتفاق بشأنها خلال مفاوضات استانا 6 .

وتم خلال مفاوضات 6, الجمعة, الاتفاق على اقامة مناطق تخفيف التوتر تشمل بشكل كامل أو جزئي، الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

واعتبر رئيس الوفد الروسي ان مناطق خفض التصعيد ستشكل "أساسا متينا لتثبيت نظام وقف إطلاق النار في المستقبل".

واضاف لافرينتيف انه لا "يوجد قرار نهائي حول توسيع قائمة المراقبين في سوريا، وأن هذا سيبحث على مستوى العمل عبر القنوات الدبلوماسية".

ولفت الى ان نتائج "أستانا 6" ستساهم في "إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا خلال مفاوضات جنيف".

وتجري مساعي دولية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا, دون صدور أي موعد دقيق حتى الان بشان انعقاده