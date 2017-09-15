أصيب عدد من الاشخاص بحروق, يوم الجمعة ، جراء انفجار وقع في مترو أنفاق في محطة "بارسونز غرين" غربي العاصمة لندن, بحسب ما كشفته وسائل اعلام بريطانية.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "حاالة من الهلع سادت محطة القطار، عند سماع صوت يشبه صوت الانفجار".

من جهتها, افادت صحيفة التلغراف ان "الركاب أصيبوا بحروق في الوجه بعد انفجار وعاء أبيض عند الجزء الخلفي من محطة القطار".

بدوره, قال الموقع الإلكتروني لصحيفة مترو البريطانية إن " انفجارا وقع في مترو أنفاق لندن مما أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه".

ولم يتم توضيح او تقديم تفاصيل حول طبيعة هذا الانفجار .

وسارعت الشرطة وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وقالت هيئة النقل في لندن (تي اف ال) انها "نحقق في الحادثة.

ووصفت شرطة مكافحة الإرهاب حادث محطة مترو الأنفاق بانه "إرهابي" , فيما اعلن وزير الخارجية البريطانية ان المعلومات المتوفرة حتى الآن محدودة ولا داعي إلى "التخمين"

وجاءت الحادثة بعد وقوع انفجار في قاعة احتفالات بمدينة مانشستر شمالي بريطانيا في ايار الماضي، ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت بريطانيا، في 29 أب 2014 رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.