لقي شخص مصرعه واصيب آخرين يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف على قرية جبورين شمالي حمص, رغم التوصل لاتفاق على وقف النار في المنطقة, دخل حيز التنفيذ اب الماضي.

وذكرت الوكالة الرسمية (سانا) أن "المجموعات الارهابية استهدفت قرية جبورين في شمالي حمص، بعدة قذائف ما تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".

وأضافت أن "المجموعات شنت هجوما على منازل المواطنين في قرية جبورين شمال مدينة حمص, حيث تصدت لها مجموعات الدفاع الشعبية في القرية وأوقعت بينها خسائر كبيرة".

وكان شخص لقي حتفه واصيب آخرين يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية على شمال حمص.

يشار الى ان روسيا والمعارضة المسلحة توصلتا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ بداية اب الماضي.

سيريانيوز