أبلغ رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات استنا 6 بشار الجعفري, يوم الجمعة, المسؤولين الكازاخستانيين المشرفين على المحفل الدولي،عن مشاركة معارض سوري يُعتبر ميتا منذ 4 سنوات.

و قال الجعفري في تصريح لوكالة (سبوتنيك) "أنا سلمت اسمه وأبلغت عن وفاته نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، السيد دي ميستورا".

وكانت وكالة انباء (سبونتيك) كشفت, يوم الجمعة, ان وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا ضم شخصا أعلن عن مقتله سابقا.

واشارت الوكالة الى ان قائمة أسماء أعضاء وفد المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات أستانا ضمت اسم مهند جنيد، والذي أعلن عن مقتله في وقت سابق.

وأكد الفندق الذي يستضيف وفد المعارضة للوكالة, وجود ضيف لديه هذا الاسم.

وكانت انباء تحدثت عن مقتل قائد لواء "جيش المسلمين" المدعو مهند جنيد, برصاص قنص الجيش النظامي في حي القابون بدمشق منذ عام 2013 .

ويواصل جنيد أنشطته، ويحضر المفاوضات الحالية في أستانا كقيادي في "جيش النصر" العامل في ريف حماة.

وتجري الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة و الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) والامم المتحدة والولايات المتحدة , حيث تشكل مناطق خفض التصعيد في سوريا أحد المواضيع الرئيسية في المفاوضات.