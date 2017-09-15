لقاء أستانا القادم نهاية شهر تشرين الأول

كشف البيان المشترك للدول الضامنة في الجلسة الختامية لمحادثات استانا 6, يوم الجععة, انه تم الاتفاق على اقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

واوضح البيان, الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخي، خيرات عبدالرحمانوف، ان المناطق تشمل " بشكل كامل أو جزئي، الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, ويمكن تمديد فترة الستة أشهر في المستقبل".

واشار البيان الى انه تم الاتفاق ايضا حول "تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني روسي تركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصعيد في سوريا".

واجرت الدول الضامنة للهدنة (روسيا- تركيا- ايران), الجمعة, مشاورات خلال المفاوضات التي أجريت في العاصمة استانا بشأن سوريا, تركزت حول تفعيل مناطق خفض التوتر واقامة منطقة خفض التصعيد الرابعة في محافظة إدلب.

وكان مصدر مطلع على مجريات محادثات أستانا افاد، بحسب وكالة (سبونتيك), "المراقبين على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.

ولفت البيان الى ان " روسيا وإيران وتركيا أكدوا عزمهم على محاربة الإرهاب في سوريا، سواء داخل مناطق خفض التصعيد أو خارجها".

وأكد وزير الخارجية الكازاخي أنه تم الاتفاق على أن لقاء أستانا القادم في نهاية شهر تشرين الأول.

وجرت الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة و الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) والامم المتحدة والولايات المتحدة .