شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, يوم الجمعة, على تثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الخارجية الروسية, على موقعها الإلكتروني, ان الجانب الأمريكي هو الذي بادر إلى إجراء المكالمة, وتم بحث "آفاق تعاون البلدين في تسوية الأزمة السورية، مع التركيز على تثبيت مناطق خفض التوتر".

وجاء الاتصال في وقت تجري فيه الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة و الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) والامم المتحدة والولايات المتحدة .

وقال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، ان المفاوضات ستكون ختامية، فيما يتعلق بإنشاء وتثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا.

يشار الى ان الدول الضامنة اتفقت في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا , وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص, اما ادلب فتم اجراء مشاورات بشأنها خلال محادثات استانا6 وتم الاتفاق بان تتولاها الدول الضامنة.