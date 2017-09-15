كشف متحدث عسكري أمريكي, يوم الخميس, ان قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة امريكياً, والتي تحارب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), لا تعتزم دخول مدينة الزور.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون قوله, للصحفيين في واشنطن في إفادة عبر الفيديو, ان ”الخطة هي عدم الذهاب لمدينة دير الزور لكن هناك الكثير من مقاتلي "الدولة الإسلامية" ومواردها وقادتها الذين ما زالوا يسيطرون على معاقل عبر وسط وادي نهر الفرات“.

وأضاف ان "ساحة الحرب مكتظة بالفعل وإن الخطة هي أن تتحرك قوات "سوريا الديمقراطية" بمحاذاة وسط وادي نهر الفرات".

وبعدم دخول قوات "سوريا الديمقراطية" الى مدينة دير الزور يقلض احتمالات حدوث معارك مع الجيش النظامي, المدعوم من قبل روسيا.

وكانت " سوريا الديمقراطية" اعلنت هذا الاسبوع إنها وصلت منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, وبهذا التقدم تصبح على بعد 15 كيلومترا من نقاط تمركز الجيش النظامي.

وأثار التقدم ضد "داعش" المخاوف من أنه قد يضع قوات "سوريا الديمقراطية" في مواجهة مع الجيش النظامي.

لكن "سوريا الديمقراطية" اعلنت انها لن تتوقف عملياتها حتى الوصول الى البوكمال, لكنها اشارت الى انها لا تسعى للصدام مع الجيش النظامي, مهددة بالرد في حال تعرضت لهجوم.

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين لتحريرها من "داعش"، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا.

وتسعى قوات النظامي, التي فكت الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات, لعبور نهر الفرات والوصول إلى الضفة الشمالية "الجزيرة", وهو الامر الذي رفضه التحالف الدولي, والذي هدد بعدم السماح بذلك في حال الإقدام على هذه الخطوة, بحسب ما اعلنه عضو في "مجلس الرقة المدني".

ويواجه تنظيم "داعش" حملة لطرده من المنطقة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.