سقط ضحايا, مساء الخميس, جراء استهداف حي الجورة وقافلة مساعدات في دير الزور بقذائف الهاون.

ونقلت وكالة (سانا) عن المؤسسة السورية للتجارة في بيان لها أن “قافلة مساعدات تم إرسالها إلى الأهالي في دير الزور تعرضت لاعتداء إرهابي بقذائف الهاون ما أسفر عن مقتل السائق أحمد إيبش العامل لدى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بحلب”.

وفي سياق متصل, اشارت الوكالة الى ان تنظيم “داعش” قصف حي الجورة بعدد من قذائف الهاون ما تسبب بمقتل شخص وإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم".

وكان حي هرابش في أقصى الجنوب الشرقي للمدينة شهد منذ نحو اسبوع سقوط قذائف مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين لتحريرها من "داعش"، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والتي وصلت الى منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا, حيث تمكنت من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات, وتسعى لعبور نهر الفرات والوصول إلى الضفة الشمالية "الجزيرة".