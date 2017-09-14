قدّم ميلان دليلاً قوياً على تعافيه من الصفعة المحلية الموجعة التي تلقاها أمام لاتسيو في آخر جولة (4-1) بفوزه العريض على مضيفه أوستريا فيينا النمساوي (1-5) لحساب افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

على ملعب "إرنست هابل" في فيينا، استهل ميلان المعزّز باستقداماته الجديدة، المباراة بقوة حيث وقع ثلاثة أهداف في 20 دقيقة فقط، جاءت بأقدام الدولي التركي هاكان شالهانوغلو (7) والبرتغالي أندريه سيلفا في مناسبتين (10 و20).



في الشوط الثاني، لم يكتف الفريق اللومباردي بغلّته الثلاثية الخاطفة وسارع لإضافة هدفين آخرين عبر سيلفا الذي وقّع على الـ"هاتريك" (56) والإسباني سوسو من قذيفة بعيدة المدى (63)، في حين اكتفى صاحب الأرض بهدف حفظ ماء الوجه عبر ألكسندر بوركوفيتش (47).



بهذا العرض الافتتاحي المبهر، تصدّر ميلان مجموعته برصيد 3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على آيك أثينا اليوناني الفائز هو الآخر على أرض مستضيفه رييكا الكرواتي (1-2).



وضمن مباريات المجموعة الخامسة، في بيرغامو، تلقى إيفرتون بقيادة نجمه القديم الجديد، واين روني، صدمة كبيرة بانقياده لهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة تلقاها منذ الشوط الأول أمام صاحب الأرض أتلانتا المتصدر حالياً وذلك عبر أندريا مازييلو (27) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (41) وبراين كريتسانتي (44).



أمّا أولمبيك ليون الفرنسي فقد عجز عن القيام بالمطلوب عندما فرّط في النقاط الثلاث من أرض أبولون ليماسول القبرصي بتلقيه هدف التعادل (1-1) في الدقيقة التسعين بعد أن كان متقدماً بهدف من نقطة الجزاء حمل توقيع الهولندي ممفيس ديباي (53).



سيطرت نتيجة التعادل السلبي على مجريات المجموعة السادسة التي دشنت منافساتها بمواجهتي كوبنهاغن الدانماركي وضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي من جهة وزلين التشيكي وشيريف تيراسبول المولدافي من جهة أخرى.