المنتخب السوري يواصل التقدم ويحتل المركز 75 عالمياً بتصنيف الاتحاد الدولي اخبار الرياضة شارك

واصل منتخب سورية لكرة القدم التقدم في الترتيب الشهري للمنتخبات ليحتل المركز الخامس والسبعين عالميا والتاسع آسيويا وفق التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .

تقدم منتخبنا جاء بفضل فوزه قبل أسبوعين على منتخب قطر 3-1 وتعادله بعدها مع نظيره الإيراني 2-2 ضمن الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.



ويعد هذا المركز الأفضل لمنتخبنا منذ بدء العمل بالتصنيف الشهري في شهر آب عام 1993 ووقتها احتل المرتبة الثامنة والسبعين عالميا علما أنه حل بالمركز السابع والسبعين عالميا في تصنيف حزيران الماضي.



واحتلت منتخبات إيران واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية والصين وأوزبكستان والإمارات المراكز ال25 و40 و50 و51 و53 و62 و69 و72 عالميا على التوالي والمراكز الثمانية الأولى آسيويا بالترتيب ذاته.



عالميا استعاد منتخب ألمانيا الصدارة من منتخب البرازيل بينما احتلت منتخبات البرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وسويسرا وفرنسا وتشيلي وكولومبيا المراكز من الثالث حتى العاشر على التوالي. سيريانيوز 2017-09-14 19:20:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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