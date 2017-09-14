تمكن الجيش النظامي يوم الخميس، من استعادة السيطرة على قرية البغيلية غرب مدينة دير الزور، بعد معارك مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وذكر التلفزيون السوري، أن وحدات من الجيش النظامي استعادت قرية البغيلية غرب مدينة دير الزور، ضمن نطاق عملياته ضد مسلحي تنظيم "داعش".

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في دير الزور, حيث كسر حصار "داعش" لثلاث سنوات للمدينة, كما فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري.

ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم مناطق ديرالزور، باستثناء أحياء في مركز المحافظة , وواجه حملة لطرده من المنطقة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز