نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن مصادر في الخارجية الأردنية قولها، إنه لايوجد خطط لعقد لقاء أردني روسي أمريكي لبحث فتح معبر نصيب مع سوريا وإعادة تشغيل طريق درعا-دمشق-بيروت.

وأوضحت المصادر، حسب الصحيفة، أن الاجتماعات الدورية بين الأطراف الثلاثة في عمان "مستمرة ومتواصلة لإنجاح إنشاء مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري"، مضيفة "لن يخصص اجتماع هذا الشهر لبحث فتح معبر نصيب".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن عقد اجتماع في عمان بالفترة ما بين 25 - 27 من الشهر الحالي، يضم اطرافاً روسية وأميركية اضافة للاردن، لبحث فتح معبر نصيب وإعادة تشغيل طريق درعا دمشق بيروت.

وكانت الأردن كشفت شهر حزيران الماضي، أنها "لا تمانع" من اعادة فتح معبر "نصيب" الحدودي مع سوريا، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من حصول "مفاجأت" على حدودها.

وأغلقت الأردن المعبر من جانبها, بعدما إنسحب منه الجانب السوري عام 2015 قبل ان يقرر الجيش الأردني إعتبار كل المنطقة الحدودية مغلقة إلا في حالات إنسانية بالتنسيق مع حرس الحدود فقط.

ويعتبر معبر "النصيب" المعبر الرئيسي بين سوريا والاردن، الذي سبق أن شهد خلال الأعوام الماضية، اشتباكات وعمليات عسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين،

سيريانيوز