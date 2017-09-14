قال الرئيس بشار الاسد في رسالة وجهها الى المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي أن الشعب الايراني شريك لنا في الانتصار.

وقالت وكالة ارنا الايرانية, ان الأسد، رسالة إلى خامنئي، أشاد فيها بدور طهران في دعم سوريا بالحرب ضد الإرهاب.

وقال الاسد في الرسالة "السيد المرشد الأعلى، أقدم لكم خالص الشكر على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الإرهاب ومساعدة الشعب السوري على تحرير وطنه من رجس الإرهابين التكفيريين".

وتابع الأسد "الشعب الإيراني الذي ضحى بدمائه في محاربة الإرهاب نعتبره شريكا لنا في الانتصار، وستواصل سوريا وإيران العمل معا لأجل إقامة نظام إقليمي ودولي قائم على أساس العدل والمساواة والكرامة لجميع الشعوب والدول"..."كما أبارك لكم وللحكومة والشعب الإيراني الإنجاز الاستراتيجي المتمثل في فك الحصار عن مدينة دير الزور، والذي تم بفضل تعاون الجيش السوري مع الحلفاء والأصدقاء".

وكان الجيش النظامي تمكن الاسبوع الماضي من الوصول إلى جيب تابع له في مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات ليكسر بذلك حصارا كانت تفرضه "داعش" على الجيب منذ 3 سنوات.

سيريانيوز