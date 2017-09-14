اعلن التحالف العربي, يوم الخميس, عن مصرع طيار سعودي , جراء تحطم طائرته, أثناء عملية ضد تنظيم القاعدة في منطقة أبين باليمن

ونقلت وكالة "واس" عن المتحدث لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله ان "طائرة تابعه للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، وقد نتج عن ذلك مقتل المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز.

وكان مصدر عسكري قال لـ"سبوتنيك": إن قوات الجيش اليمني، أعلنت أنها تمكنت من العثور على حطام مقاتلة سعودية سقطت خلال مهمة للتحالف العربي في محافظة أبين جنوب اليمن.

وجاء ذلك بعد اعلان الإمارات, يوم الاثنين، عن مقتل أحد طياريها إثر سقوط طائرته بسبب خلل فني, أثناء مهمة كان ينفذها ضمن عمليات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ آذار 2015 , لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي والتصدي للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.