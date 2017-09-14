اجرى وفد النظام السوري الى مباحثات استانا, برئاسة بشار الجعفري, يوم الخميس, مباحثات مع الوفد الايراني في كازاخستان.

وذكرت وكالة (سانا) ان وفد النظام السوري بحث مع الوفد الايراني برئاسة حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية للشؤءون العربية والافريقية في اطار الجولة السادسة من اجتماع استانا , "المسائل المتعلقة بسبل إنجاح الجولة الحالية".

وكان وفد النظام اجرى أمس لقاء مع وزير الخارجية الكازاخى خيرات عبد الرحمانوف ولقاء اخر مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا, وتركز اللقاءان حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع استانا 6.

وصلت إلى العاصمة أستانا جميع الوفود المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، من بينهم 24 ممثلا من المعارضة المسلحة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا .

وشهدت أستانا يوم امس مشاورات على مستوى الخبراء لمجموعة العمل الدولية بسوريا.

ويشار إلى أن المفاوضات ستجري خلف أبواب مغلقة، وستكون مناطق خفض التصعيد في سوريا أحد المواضيع الرئيسية في المفاوضات.