أعلنت أكاديمية تركية عن افتتاح معهد متوسط للعلوم السياسية، في مدينة اعزاز شمال حلب، لتكون أول مؤسسة تعليمية تركية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، أن "أكاديمية آفاق للتطوير والتغيير"، ومركزها مدينة غازي عينتاب التركية، أعلنت عن افتتاح المعهد المتوسط للعلوم السياسية في مدينة اعزاز شمال سوريا.

وذكرت الاكاديمية ان تسجيل الطلاب على المعهد للعام الدراسي 2017- 2018 بدأ اعتباراً من يوم الاثنين 11 أيلول الحالي، أما نتائج التسجيل فسيتم الإعلان عنها في 30 من نفس الشهر، ويتم قبول طلبات الاعتراض من تاريخ 30 أيلول ولغاية 5 تشرين الأول المقبل، ليتم البت بها بتاريخ 7 تشرين الأول 2017.

وتأتي الخطوة التركية، في اعزاز الواقعة ضمن مناطق سيطرة فصائل "درع الفرات"، بعد أن كشفت منظمة اسرائيلية، في وقت سابق من أيلول الجاري، عن اقامة مدرسة في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في محافظة إدلب، والتخطيط لإقامة مدرستين اضافيتين قريبتين من الحدود جنوب سوريا قبل نهاية العام الحالي.

وكانت تركيا تمكنت من تأمين حدودها الجنوبية مع سوريا من سطوة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والقوات الكردية، عبر دعم فصائل معارضة سورية لتسيطر تلك الفصائل بإشراف تركي، على المنطقة الممتدة من جرابلس إلى إعزاز شمالاً، وإلى مدينة الباب والحدود الإدارية لمدينة منبج جنوباً بعمق 30 كم.

كما تتطلع تركيا إلى توسيع هيمنتها العسكرية لتمتد إلى منطقة عفرين الخاضعة لـ"قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) الكردية، والتي تسيطر بدعم من أمريكا على محافظة الحسكة شرقي سوريا، والجزء الشمالي من محافظة الرقة شمالًا، ومنطقتي عفرين ومنبج بمحافظة حلب في الشمال السوري، وتخوض معارك ضد "داعش" في محاولة للسيطرة على دير الزور أيضاً.

أما المناطق في شمال حمص ودرعا والقنيطرة وادلب وأجزاء من ريف دمشق فتخضع لسيطرة فصائل معارضة مسلحة متعددة التسميات، كما يسيطر تنظيم "داعش" المصنف إرهابي دولياً، على أجزاء من الرقة ودير الزور وريف حمص، لتكون بقية المناطق السورية خاضعة لسيطرة الجيش النظامي بدعم روسي أو إيراني ضمنه "حزب الله".

سيريانيوز