لقي شخص مصرعه، يوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في الاراضي الزراعية شمال قرية حرفا بريف دمشق الغربي.

وقالت صفحات موالية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان المزارع ابو محمد حسن الصالح من أهالي حرفا، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "تنظيمات مسلحة".

ولفتت الصفحات، الى انه تم نقل المصاب الى مشفى بدمشق، بعد معاينته في مشفى ممدوح اباظة في القنيطرة، الا انه توفي متأثراً بإصابته.

وذكرت الصفحات ان العبوة الناسفة كان زرعها مسلحون بتموضعون في بيت جن.

وكان شخص لقي حتفه واصيب اثنان اخران في حزيران الماضي، جراء سقوط قذائف صاروخية على قرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وسبق ان سقط ضحايا في مناطق مختلفة من البلاد، اثر انفجار عبوات ناسفة أو ألغام مزروعة في الأرض، بعد أن كانت تلك المناطق ساحات معارك بين أطراف النزاع المتعددة.

سيريانيوز