أفادت وكالة ( الأناضول)، يوم الخميس، بان قافلة تحمل تعزيزات عسكرية تركية، وصلت إلى ولاية كليس التركية الحدودية مع سوريا.

وقالت الوكالة (الأناضول) ان "القافلة وصلت يوم الأربعاء، وتتألف من 10 شاحنات، بينها 5 محملة بمدافع، والأخرى آليات مدرعة لنقل الجنود، مرسلة من وحدات عسكرية مختلفة إلى الوحدات على الحدود".



ولفتت الوكالة الى ان القافلة توجهت من كليس، باتجاه الشريط الحدودي، حيث سيتم نشر التعزيزات في المنطقة.

وأرسلت الشاحنات وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود، بحسب الوكالة التركية.

ويأتي إرسال انقرة للتعزيزات العسكرية الى حدودها مع سوريا، عقب نحو عشرين يوم من آخر تعزيزات كانت أرسلتها للمنطقة، حيث عمدت الى ذلك مرات عدة خلال آب الماضي.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال مطلع تموز الماضي، إن تركيا قادرة على اتخاذ كل التدابير لحماية أمنها القومي وسترد على أي تهديد من مدينة عفرين، وفي هذا الإطار ستتخذ التدابير اللازمة على حدودها.

وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .