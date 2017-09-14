وقع في احد شوارع حي المزة 86 بدمشق, ليلة الاربعاء, انهيار ارضي, مما اسفر عن وقوع اضرار مادية.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "انهيار أرضي بعد منتصف الليلة الماضية في الشارع الواقع خلف ملحمة البتول جانب مدخل الشاعر في حي المزة 86 ما تسبب بحدوث حفرة انهدامية بعمق 10 أمتار وعرض 5 أمتار وطول 8 أمتار".

وذكر المصدر أن الانهيار تسبب بوقوع أضرار مادية , دون إصابات بين المواطنين.

وتعتبر المزة 86 من المناطق العشوائية المتاخمة لاطراف دمشق , وهي ذات اكتظاظ سكاني واضح, اضافة لعشوائية الابنية ومخالفتها لشروط السكن الحقيقي, ناهيك عن ضعف البنى التحتية والتي بحاجة الى كثير من الرقابة والدراسة قبل القيام بعملية البناء.