وصلت إلى العاصمة أستانا جميع الوفود المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، من بينهم 24 ممثلا من المعارضة المسلحة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا .

وأوضحت وزارة الخارجية الكازاخستانية, في بيان , نشرته وكالات انباء, ان "الجولة السادسة من المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية تبدأ في أستانا في 14 أيلول، بحضور جميع الوفود المشاركة".

ووصل الى استانا للمشاركة في اللقاء, 24 عضوا من المعارضة السورية المسلحة, كما وصل المستشار الأردني للقضايا السياسية في وزارة الخارجية نواف يوسف

ووصل ايضا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب البيان, فيما يترأس الوفد الأميركي ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأميركي في ملف الشرق الأوسط،

ويترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سوريا، الكسندر لافرنيتف.

وشهدت أستانا يوم امس مشاورات على مستوى الخبراء لمجموعة العمل الدولية بسوريا.

ويشار إلى أن المفاوضات ستجري خلف أبواب مغلقة، وستكون مناطق خفض التصعيد في سوريا أحد المواضيع الرئيسية في المفاوضات.