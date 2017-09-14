مانشستر سيتي يستعرض برباعية بملعب فينورد وخسارة نابولي بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

استعرض مانشستر سيتي الإنكليزي قوته أمام مستضيفه فينورد الهولندي فغلبه برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء (المجموعة السادسة).

وسجل للفريق الفائز جون ستونز (2، 63)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 10 والبرازيلي غابرييل جيسوس 25.



ولم يشكل فينورد، في مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال في 15 عاماً، خطورة مطلقاً على مرمى إيدرسون حارس سيتي الذي تعافى بعد تلقيه ركلة في الوجه من ساديو ماني لاعب ليفربول خلال فوز فريقه 5-0 في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت.



وفي المجموعة ذاتها خسر نابولي الإيطالي من مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1-2.



سجل للفائز البرازيلي تايسون (15) والأرجنتيني فاسوندو فيريرا (58)، ورد الفريق الإيطالي الجنوبي عن طريق البولندي اركاديوش ميليك (72 من ركلة جزاء). سيريانيوز 2017-09-14 07:12:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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