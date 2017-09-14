ليفربول يهدر القوز على ملعبه أمام إشبيلية في أولى مبارياته بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

فرّط ليفربول الإنكليزي بالفوز أمام ضيفه إشبيلية الإسباني فتعادل معه 2-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (المجموعة الخامسة).

وكان ليفربول قد تأخر مبكراً بهدف في الدقيقة 5 للفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر لاعب الفريق الأندلسي، لكن الريدز استعادوا هيبتهم بفضل هدفي البرازيلي فيرمينو 21 والمصري محمد صلاح 37.



وكانت الفرصة سانحة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب ليضيف هدفاً ثالثاً لكن البرازيلي فيرمينو ضيّع ركلة جزاء في الدقيقة 42 حين رد كرته القائم.



وفي الشوط الثاني استغل الأرجنتيني خواكين كوريا 72 ضعف دفاع ليفربول فأدرك التعادل لفريقه.



واستمر غياب صانع ألعاب ليفربول البرازيلي فيليبي كوتينيو لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، لكنه كان هذه المرة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين خلافاً للمباراة الأخيرة التي تكبد فيها فريقه خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في الدوري المحلي نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يشارك قرب منتصف الشوط الثاني.



وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، تعادل ماريبور السلوفيني على أرضه مع ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 1-1.



سجل لأصحاب الأرض داميان بوهار 85، بينما وقع على هدف الضيوف ألكسندر ساميدوف 59. سيريانيوز 2017-09-14 07:17:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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