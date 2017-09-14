بورتو يسقط على ملعبه أمام بشيكتاش التركي وتعادل ثمين لموناكو بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

سقط بورتو البرتغالي أمام ضيفه بشيكتاش التركي (1-3) في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ومنح البرازيلي تاليسكا الضيوف التقدم برأسية اثر عرضية من البرتغالي ريكاردو كواريسما (13)، ثم عادل الصربي دوسكو توسيتش برأسية عن طريق الخطأ في مرماه (21).



واستعاد جنك توسون التقدم بتسديدة قوية (28)، قبل أن يسجل له الهولندي المخضرم راين بابل هدف الاطمئنان في نهاية اللقاء (86).



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد موناكو الفرنسي من أرض لايبزيغ الألماني بالتعادل (1-1). سجل للألمان السويدي إيميل فورسبورغ (33) وللفرنسيين، البلجيكي يوري تييلمانز (34). سيريانيوز 2017-09-14 07:07:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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