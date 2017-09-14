فاز ريال مدريد الإسباني على أبويل نيقوسيا القبرصي 3-صفر وصعق توتنهام الإنكليزي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بفوزه عليه 3-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، هدفا في كل شوط، رافعا رصيده إلى 107 أهداف (رقم قياسي) في 141 مباراة في المسابقة القارية الأولى.



ولم يتأخر ريال، حامل اللقب 12 مرة (رقم قياسي)، بافتتاح التسجيل بعد انطلاقة جميلة من ايسكو ثم عرضية بعيدة من الويلزي غاريث بايل نحو القائم البعيد، تابعها رونالدو من مسافة قريبة (12).



وفي الشوط الثاني، حصل ريال على ركلة جزاء بعد لمسة يد كان يمكن تفاديها من الاسباني روبرتو لاغو، ترجمها رونالدو إلى يمين الحارس الهولندي بوي فاترمان (51).



واستعاد ريال مجددا رونالدو الذي أوقف لخمس مباريات بسبب دفعه الحكم خلال لقاء ذهاب الكأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، لكنه افتقد إلى المهاجم الآخر الفرنسي كريم بنزيمة المصاب في مباراة ليفانتي الأخيرة في الدوري، حيث حقق بداية بطيئة وخسر أربع نقاط في 3 مباريات.



وعزز ريال النتيجة بهدف ثالث لقائد دفاعه سيرخو راموس بكرة مقصية من مسافة قريبة بعد انطلاقة سريعة مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو (61)، ليحسم المباراة من دون عناء كبير.



وفي المباراة الثانية، فك توتنهام النحس الذي لازمه على ملعب ويمبلي أمام 67 ألف متفرج، فافتتح له الكوري الجنوبي سون هيونغ مين التسجيل مبكرا بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى (4).



بيد أن دورتموند الذي خسر جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي لبرشلونة مقابل صفقة قياسية وغاب عنه ماركو رويس واندري شورلي ومارسيل شملتسر والمدافع الإسباني مارك بارترا والبرتغالي رافايل غيريرو، عادل سريعا عن طريق الأوكراني اندري يارمولنكو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الحارس الفرنسي هوغو لوريس (11).



وشهد ربع الساعة الأول غزارة تهديفية، إذ استعاد المهاجم الدولي هاري كاين تقدم فريق شمال لندن بهدف مشابه للأول (15).



وحسم كاين النتيجة بعد ربع ساعة من الاستراحة، بعد تمريرة من لاعب الوسط الدنماركي كريستيان اريكسن وتسديدة ارتدت من البولندي لوكاس بيتشيك (60). وهذا الهدف الرابع في أربع مباريات لكاين في دوري الأبطال.