سقط ضحايا, يوم الاربعاء, جراء حادثة اطلاق نار على احدى المدارس بمدينة سبوكان في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وذكرت وسائل اعلام امريكية ان "شخصا يشتبه بأنه اطلق النار على مدرسة فريمان العليا في ضاحية روكفورد، نقل إلى مركز احتجاز, حيث قتل أحد الضحايا وأصيب أشخاص آخرون".

من جهتها، قالت متحدثة باسم مستشفى إن "المصابين في حالة مستقرة ويتلقون العلاج"، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان الضحايا من الطلاب أو من موظفى المدرسة.

وتكررت حوادث اطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين ابرزها استهدفت اعضاء في الكونغرس واحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالاضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما اسفر عن ضحايا.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز