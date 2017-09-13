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لافروف ونظيره الألماني يبحثان تسوية الأزمة السورية
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الاخبار السياسية
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اجرى
وزير الخارجية الروسي مباحثات هاتفية, يوم الاربعاء, مع نظيره الالماني زيغمار
غابرييل, حول عدة قضايا منها الملف السوري .
واوضحت وزارة
الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وكالة (سبونتيك), ان الوزيرين ناقشا في اتصال
هاتفي تسوية الأزمة السورية.
وياتي الاتصال
قبيل اللقاء المزمع في العاصمة الكازاخستانية استانا يومي 14 -15 الجاري, بشان
سوريا.
ويتصدر الملف
السوري المباحثات واللقاءات الدولية, وسط مشاورات دولية حول اقامة منطقة خفض توتر
بادلب لتكون المنطقة الرابعة ، بعد انشاء المناطق الثلاث في حمص، والغوطة الشرقية،
والقنيطرة ودرعا.
سيريانيوز
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2017-09-13 23:51:09
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