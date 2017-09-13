لافروف ونظيره الألماني يبحثان تسوية الأزمة السورية الاخبار السياسية شارك

اجرى وزير الخارجية الروسي مباحثات هاتفية, يوم الاربعاء, مع نظيره الالماني زيغمار غابرييل, حول عدة قضايا منها الملف السوري .

واوضحت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وكالة (سبونتيك), ان الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية. وياتي الاتصال قبيل اللقاء المزمع في العاصمة الكازاخستانية استانا يومي 14 -15 الجاري, بشان سوريا. ويتصدر الملف السوري المباحثات واللقاءات الدولية, وسط مشاورات دولية حول اقامة منطقة خفض توتر بادلب لتكون المنطقة الرابعة ، بعد انشاء المناطق الثلاث في حمص، والغوطة الشرقية، والقنيطرة ودرعا. سيريانيوز

2017-09-13 23:51:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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