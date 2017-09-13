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لافروف ونظيره الألماني يبحثان تسوية الأزمة السورية
الاخبار السياسية

اجرى وزير الخارجية الروسي مباحثات هاتفية, يوم الاربعاء, مع نظيره الالماني زيغمار غابرييل, حول عدة قضايا منها الملف السوري .


 

واوضحت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وكالة (سبونتيك), ان الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية.

وياتي الاتصال قبيل اللقاء المزمع في العاصمة الكازاخستانية استانا يومي 14 -15 الجاري, بشان سوريا.

ويتصدر الملف السوري المباحثات واللقاءات الدولية, وسط مشاورات دولية حول اقامة منطقة خفض توتر بادلب لتكون المنطقة الرابعة ، بعد انشاء المناطق الثلاث في حمص، والغوطة الشرقية، والقنيطرة ودرعا.

سيريانيوز
2017-09-13 23:51:09
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