قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، إن هناك تعاونا جيدا بين إيران، وروسيا في سوريا، مضيفاً أن التعاون بين طهران، وموسكو، وأنقرة يمكن أن يُـحدث فارقا في طريق الحل السياسي بسوريا.

وذكرت وسائل اعلام، أن ظريف، عبّر خلال زيارته مدينة سوتشي الروسية، عن تفاؤله بالتنسيق القائم بين بلاده وروسيا وتركيا، معتبرا أنه يمكن أن يحدث فارقا في طريق الحل السياسي في سوريا.

وكان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم, نوه مؤخرا، إلى أن بلاده تتعاون مع روسيا وايران حول سوريا.

ونوه ظريف انه سيتم خلال زياته بحث آخر التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سوتشي الروسية، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها المسؤولين الروس بمن فيهم نظيره سيرغي لافروف.

وستشكل العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، ولا سيما التطورات في العراق وسوريا، أهم محاور المحادثات بين الجانبين الإيراني والروسي خلال هذه الزيارة.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية, كشفت نهاية شهر آب الماضي، عن جهود متواصلة مع تركيا وروسيا للتحضير لاجتماع أستانا القادم بشأن سوريا.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

يذكر أن الوفود وصلت إلى أستانا اليوم، لبدء الدورة السادسة للمفاوضات بشان سوريا التي انطلقت بمبادرة إيرانية- روسية- تركية من كانون الثاني الماضي.

سيريانيوز