أرجعت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الأربعاء, سبب اطالة امد الازمة السورية الى انشطة ايران في البلاد ودعمها النظام السوري.

وأفادت السفارة الأمريكية في دمشق في تغريدات نشرتها على موقع (تويتر), أن الولايات المتحدة تبقى "قلقة" إزاء مشاركة إيران تحت مسمى "طرف ضامن" لعملية أستانا.

وسبق أن أعلنت الخارجية الإيرانية الشهر الجاري أن وجود قواتها في سوريا جاء بدعوة من الحكومة السورية, وليس رهنا بموافقة أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية

وتعد ايران احدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.

من جهة اخرى, اشارت السفارة الامريكية الى ان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد سيتوجه غداً إلى أستانا لترأس الوفد الأمريكي في محادثات "أستانا" حول سوريا.

وأضافت أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية سيؤكد دعم الولايات المتحدة لمختلف الجهود الرامية إلى تحقيق خفض دائم للعنف ووصول دون عراقيل للمساعدات.

ومن المقرر عقد لقاء استانا 6 في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري،حيث تعتزم الدول الضامنة للهدنة ,اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.