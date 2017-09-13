نشب, يوم الأربعاء, حريق في مدرسة ابتدائية في منطقة ضاحية قدسيا بمدينة دمشق, قبل تمكن فرق الاطفاء من اخماده.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, أن الحريق نشب في مدرسة ضاحية قدسيا بالجزيرة (d2), حيث عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق, دون ورود معلومات عن إصابات بشرية.

ولم تذكر المصادر اسباب اندلاع الحريق الذي طال المدرسة.

وجاءت الحادثة عقب يوم على نشوب حريق طال سوق شعبي في شارع الثورة بمدينة دمشق, ما أسفر عن سقوط 3 وفيات, بالإضافة لاحتراق عدد من المحال التجارية, قبل تمكن فرق الإطفاء من إخماده.

يشار إلى أن دمشق شهدت في الآونة الأخيرة اندلاع حرائق في مناطق مختلفة منها، لأسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي أو تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.