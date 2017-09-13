وسع الجيش النظامي, يوم الاربعاء, من نطاق سيطرته في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية في مطاردة تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على قرى زغروتية ودرويشية ولويبدة وغنيمان وأم صاج بجبهة 12 كم وعمق 6 كم شمال قرية منوخ” بمنطقة جب الجراح".

واشار المصدر الى ان "وحدات من الجيش استعادت السيطرة على قرى عنق الهوى وأم التبابين والخان وتتابع ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في ريف حمص الشرقي".

وسيطر النظامي منذ بداية الأسبوع الجاري على 8 قرى في منطقة جب الجراح ووسع نطاق السيطرة شمال وغرب جبال بلعاس وذلك في إطار العمليات المتواصلة ضد "داعش".

ووسع النظامي مؤخرا من نطاق سيطرته في ريف حمص الشرقي, حيث استعاد كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" , كما حقق تقدما باتجاه المحور الشمالي لـ جبل الشاعر.

وياتي التقدم بالتزامن مع معملية عسكرية يشنها النظامي ضد "داعش" في دير الزور, حيث تمكن من فك الحصار عن القوات الموالية له المحاصرة داخل المدينة عبر محور تدمر السخنة في الصحراء السورية.