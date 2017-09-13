سقط قتلى، يوم الأربعاء، جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على الرقة وريف دير الزور الشمالي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية قولهاً ان 11 شخصاً لقوا حتفهم، نتيجة قصف طائرات تابعة للتحالف الدولي منازل في حارة البدو بمدينة الرقة.

وتابعت المصادر ان، 11 شخصاً من عائلة واحدة قضوا بغارات للتحالف الدولي على قرية الشهابات بريف دير الزور الشمالي.

وكان 25 شخصاً سقطوا اثر غارات التحالف الدولي، قبل أيام استهدفت مدرسة في حي النهضة ومنطقة دوار النعيم بمدينة الرقة.

وأقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض في حزيران الماضي خلال غاراته على الرقة، ما اسفر عن مقتل واصابة المئات.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

سيريانيوز