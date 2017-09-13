تعهد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الثلاثاء بالمضي قدما في تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 أيلول على الرغم من تصويت في البرلمان العراقي برفض الإجراء.

وقال البرزاني في بيان نشر على الموقع الرسمي لحزبه الحاكم عقب قرار البرلمان, نقلته رويترز, انه "سيتم إجراء الاستفتاء في موعده وسيستأنف الحوار والتفاهم مع بغداد بعد الاستفتاء“.

بدوره, قال هيمن هورامي مستشار البرزاني أن رئيس الإقليم أبلغ جمعا من الأكراد والعرب والتركمان في كركوك أن الاستفتاء ”حق طبيعي“ وأنه ينبغي منح كركوك ”وضعا خاصا“ في إقليم كردستان الجديد بعد الاستقلال.

وصوت مجلس النواب العراقي, بغالبية مطلقة, يوم الثلاثاء، على رفض استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق, المزمع إجراؤه في 25 أيلول

وانسحب الأعضاء الأكراد من الجلسة قبل التصويت وأصدروا بيانات بعد ذلك ترفض قرار البرلمان.

وتخشى قوى غربية من أن الاستفتاء في كردستان قد يشعل صراعا جديدا مع بغداد وربما دول مجاورة بما يصرف الانتباه عن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وتعارض دول الجوار، تركيا وإيران وسوريا، استقلال كردستان العراق خشية امتداد النزعة الانفصالية إلى الأكراد الذين يعيشون على أراضيها.

سيريانيوز