وافقت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء، على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي يمنع اللاجئين من أنحاء العالم من دخول الولايات المتحدة.

وذكرت وكالات أنباء، أن المحكمة وافقت على طلب إدارة الرئيس الأمريكي، بوقف تنفيذ قرار محكمة استئناف اتحادية الذي من شأنه أن يسمح بدخول ما يصل إلى 24 ألف لاجىء إلى الولايات المتحدة زيادة عن عدد المؤهلين للدخول.

وفي الـ 3 من شباط الماضي، أصدر القاضي الفدرالي جيمس روبرت في مدينة سياتل، حكما عطل تنفيذ قرار ترامب. وقدمت الإدارة الأمريكية طعنا بحكم القاضي أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في مدينة سان فرانسيسكو، لكنها رفضت الطعن.

يذكر أن ترامب وقع في 6 آذار الماضي، أمراً تنفيذياً ما يزال ساريا يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى بلاده، لمدة 90 يوما ومنع دخول معظم اللاجئين لمدة 120 يوما في إجراء قال الرئيس الأمريكي، إنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية.

سيريانيوز