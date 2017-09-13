يجري ممثلو روسيا وإيران وتركيا، يوم الأربعاء، مشاورات في كازاخستان، تمهيدا للجولة السادسة من محادثات استانا بشأن سوريا، والمنتظر انطلاقها في 14 من الشهر الجاري.

وقالت وسائل إعلام، انه سيشارك في المشاورات كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري، ونظيره التركي سيدات أونال.

ومن المتوقع ان تتصدر مسألة ترسيم حدود منطقة تخفيض التوتر في مدينة إدلب وضواحيها أعمال اللقاء.

وسيحضر اللقاء الأعضاء المراقبين في عملية أستانا، وهم المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيس ساترفيلد.

وجرت مؤخراً مشاورات تركية روسية حول امكانية انشاء منطقة خفض توتر بادلب, وسبق للبلدين الاتفاق على ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول انشاء هذه المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اكد يوم الثلاثاء، انه لاتوجد خلافات بين انقرة وموسكو، أو بين انقرة وطهران بخصوص الوضع في ادلب.

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا المقبل يومي 14 -15 الجاري, اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في ادلب والغوطة الشرقية وحمص.

وكانت الخارجية الكازاخستانية أعلنت يوم الاثنين، أن الجلسة العامة لاجتماع أستانا 6 حول سورية ستعقد يوم الجمعة المقبل.

يشار الى انه تم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التوتر" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز