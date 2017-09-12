أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الثلاثاء، عن مشاركة المعارضة السورية المسلحة في الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية، يومي 14 و15 أيلول الحالي.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف قوله إن "ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة تقدموا بشكل رسمي إلى الهيئات الكازاخستانية المختصة بطلب منحهم تأشيرات الدخول، ما يعني مشاركتهم في الجولة الـ6 من المفاوضات".

وأضاف عبد الرحمنوف أن "فصائل تمثل الجبهة الجنوبية، إضافة إلى جماعات أخرى شاركت في عملية أستانا منذ انطلاقها، وجماعات انضمت إلى الهدنة" ستشارك في هذه الجولة.

كما ذكر وزير خارجية كازاخستان ان مسؤولين أردنيين سيشاركون في اللقاءات، بصفة مراقبين.

وكانت وسائل اعلام نقلت عن المتحدث باسم "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة يحيي العريضي، تأكيده مشاركة وفد من المعارضة السورية المسلحة في الاجتماعات المقبلة، حيث أن رئيس أركان "الجيش الحر"، أحمد بري، سيرأس وفد المعارضة في مفاوضات أستانا.

وكانت الخارجية الكازاخستانية أعلنت يوم الجمعة، ان وفد النظام برئاسة بشار الجعفري أكد مشاركته في الجولة المقبلة من محادثات استانا.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت مطلع أيلول الجاري, أن اجتماع أستانا القادم حول الأزمة في سوريا سيعقد في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الدول الضامنة للهدنة يخططون لعقد اجتماع بهدف اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

سيريانيوز