ضرب الثلاثي مبابي وكافاني ونيمار بقوة في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا وقاد باريس سان جيرمان لاكتساح مضيفه سلتيك الاسكتلندي بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل البرازيلي نيمار (19) وكيليان مبابي (34) والأوروغوياني ادينسون كافاني (40 من ركلة جزاء و85) والسويدي مايكل لوستيغ (83 خطأ في مرمى فريقه) الأهداف.



ولم يخيب نيمار الظن في مباراته الأوروبية الأولى مع فريقه الجديد، فافتتح له التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة حين تلقى كرة من ادريان رابيو وسددها من داخل المنطقة بقوة في في أعلى الشبكة.



وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 34 حين أرسل الإيطالي ماركو فيراتي كرة من الجهة اليسرى حضرها نيمار برأسه قرب القائم من الجهة الثانية وأكملها المهاجم الشاب في الشباك.



وأكمل كافاني الضلع الثالث في الهجوم الثلاثية قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبت على يوزو سيمونوفيتش فوضع الكرة في الزاوية اليسرى.



وجاء الهدف الرابع في الشوط الثاني عبر مايكل لوستيغ (83 خطأ في مرمى فريقه)، ثم أضاف كافاني الخامس بعد دقيقتين حين تابع برأسه كرة للمدافع كورزاوا.



وافتقد فريق العاصمة الفرنسية نجميه الأرجنتينيين انخل دي ماريا وخافيير باستوري بسبب إصابة في الفخذ والساق على التوالي.



وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية فوزاً سهلاً على ضيفه اندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 من ركلة جزاء)، والإسباني تياغو الكانتارا (65) وجوشوا كيميتش (90).