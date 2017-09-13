تشلسي يمطر شباك قره باخ بسداسية وتعادل روما واتلتيكو مدريد بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

سحق تشيلسي الإنكليزي ضيفه المتواضع قره باخ الأذربيجاني 6-0 الثلاثاء في المرحلة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (المجموعة الثالثة).

وسجل أهداف البلوز؛ الإسباني بيدرو رودريغيز 4، الإيطالي دافيد زاباكوستا 30، الإسباني الآخر سيزار ازبيليكويتا 55، الفرنسي تيموي باكايوكو 71، البلجيكي ميشي باتشواي 76، وماكسيم ميدفيديف لاعب الفريق الضيف خطأ في مرمى حارسه 82.



وفي المجموعة ذاتها انتهت مواجهة ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما بين روما وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف 2014 و2016 بالتعادل السلبي 0-0. سيريانيوز 2017-09-13 00:25:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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