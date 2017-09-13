قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني للفوز يوم الثلاثاء على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 3-صفر ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كل من ليونيل ميسي (45 و69) والكرواتي إيفان راكيتيتش (56) أهداف الفريق الكاتالوني.



وثأر بذلك الفريق الإسباني من يوفنتوس الذي أخرجه من المسابقة الموسم المنقضي من الدور ربع النهائي بفوزه عليه في تورينو (3-صفر) وتعادلهما إياباً دون أهداف.



وفي ذات المجموعة، انهزم أولمبياكوس اليوناني على أرضه أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-3.