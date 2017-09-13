ثلاثية نظيفة للمان يونايتد بشباك بازل وسقوط بنفيكا البرتغالي على ملعبه بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

دخل مانشستر يونايتد الإنكليزي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بقوة حين ضرب ضيفه بازل السويسري 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمجد الكؤوس (المجموعة الأولى).

وسجل أهداف الشياطين الحمر؛ البديل البلجيكي مروان فلايني 35 ومواطنه روميلو لوكاكو 53 وماركوس راشفورد 84.



وفي المباراة الثانية لذات المجموعة خسر بنفيكا البرتغالي على أرضه أمام سسكا موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف.



وسجل بنفيكا أولاً عن طريق هاريس سيفيروفيتش 50، وعدل للفريق الروسي البرازيلي فيتينهو دوس سانتوس من ركلة جزاء 63، ثم وقع على هدف الفوز تيمور زهاماليتدينوف 71. سيريانيوز 2017-09-13 00:30:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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