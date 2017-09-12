|
|
|
الحكومة تقر الخطة الانتاجية للموسم الزراعي المقبل.. ماذا تضمنت؟
|
الاخبار المحلية
|
أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017-2018
والتي تشمل الخطة التوسع بالزراعات الأسرية في الأرياف وزيادة المساحة المروية
بمعدل 8326 هكتارا مقارنة مع الموسم السابق.
كما تضمنتت الخطة الانتاجية زيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح 13790 هكتارا
مقارنة مع الموسم السابق وإيلاء الاهتمام بزراعة التبغ وزيادة المساحة المخططة
له 4353 هكتارا والاستمرار بتشكيل مجموعات عمل مكانية مركزية وفرعية في المناطق
والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وموافاة الوزارة بالصعوبات
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينها إضافة إلى العمل على استثمار الأراضي التي
أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية
والمحافظين لتسهيل عودة الأخوة الفلاحين إليها.
ومن جهة اخرى, درس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية
وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال
أسباب صدوره.
وبهدف استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على
اللائحة البيضاء ونظرا للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير
التدريب والشهادات والنوبات الملاحية.
سيريانيوز
|
|
2017-09-12 20:37:35
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: