لقي 11 شخصا مصرعهم وجرح 27 آخرون، يوم الثلاثاء، إثر سقوط حافلة ركاب في أحد الوديان شمال شرق طهران.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، قوله "تم إخطارنا فجر اليوم بأن حافلة ركاب سقطت على طريق طهران-جرجود".

وأضاف المتحدث أن "الحادث كان مروّعا لدرجة أن سقف الحافلة طار من مكانه بعد سقوط الحافلة في واد على الطريق بعمق 100 متر وبعض الركاب تناثروا خارج الحافلة ".

وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن سبب الحادث هو خلل في مكابح الحافلة بالإضافة إلى السرعة الفائقة.

وكان 37 سائحاً عراقياً أصيبوا في 23 آب الماضي، بجروح متفاوتة وذلك اثر انقلاب حافلة كانت تقلهم من محافظة مشهد شمال شرق إيران بإتجاه محافظة قم .

ويلقى الآلاف حتفهم سنويا في حوادث الطرق بإيران التي تسجل معدلات مرتفعة في حوادث السير كل سنة، حيث ، بسبب تجاهل قوانين المرور وسوء الطرق والشوارع بالإضافة إلى المركبات غير الآمنة.

يشار إلى أن أكثر من 16 ألف شخص لقوا مصرعهم جراء الحوادث المرورية، في 2015، الأمر الذي اعتبرته وكالة "مهر" الإيرانية بالكارثة التي تخطت عدد قتلى حرب البوسنة والهرسك.

سيريانيوز